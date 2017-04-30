Начались перевозки по единому билету в крымском направлении

С 30 апреля возобновлены перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Единой транспортной дирекции (ЕТД). Единый билет действует на все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный и морской. По информации дирекции, в майские праздники объем перевозок по нему утроится: в ЕТД ожидают 2737 пассажиров в период с 1 по 9 мая.

Перевозки по единому билету будут осуществляться в семь городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. В ЕТД сообщили: «На сегодняшний день оформлено 22681 проездной документ (с глубиной продажи 60 суток): 16798 - в Крым, 5883 - из Крыма».

Новая система перевозки пассажиров стала действовать в Крыму с 1 мая 2014 года. В 2016 году за туристический сезон - с 30 апреля по 30 сентября - ЕТД перевезла 409 439 пассажиров.