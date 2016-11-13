В ОАЭ начались испытания автомобилей без водителей

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае – началось тестирование автомобилей без водителей.

В настоящее время несколько таких транспортных средств курсируют в районе Business Bay. Протяженность маршрута составляет 650 метро. Каждый автомобиль может перевозить до 10 пассажиров, сообщает издание Arabian Business.

В Управлении дорог и транспорта Дубая пояснили, что испытания проводятся в целях проверки работы машин в климатических условиях города и «просвещения жителей»

В планах ведомства запуск беспилотных автомобилей в самых оживленных районах Дубая – у станций метро, торговых и туристических центров. Предполагается, что к 2030 году на долю автомобилей без водителей будет приходиться примерно четверть всего объема пассажирских перевозок в городе.