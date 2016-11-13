В ОАЭ начались испытания автомобилей без водителей

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае – началось тестирование автомобилей без водителей.

В настоящее время несколько таких транспортных средств курсируют в районе Business Bay. Протяженность маршрута составляет 650 метро. Каждый автомобиль может перевозить до 10 пассажиров, сообщает издание Arabian Business.

В Управлении дорог и транспорта Дубая пояснили, что испытания проводятся в целях проверки работы машин в климатических условиях города и «просвещения жителей»

В планах ведомства запуск беспилотных автомобилей в самых оживленных районах Дубая – у станций метро, торговых и туристических центров. Предполагается, что к 2030 году на долю автомобилей без водителей будет приходиться примерно четверть всего объема пассажирских перевозок в городе.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Латвийские пограничники откажутся от советского оружия

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО