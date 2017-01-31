ВСУ начали танковую атаку позиций ополчения в Новоазовском районе
Вооруженные силы Украины бросили в атаку на позиции ополчения в Новоазовском районе ДНР танки и бронетехнику. В развернувшемся боестолкновении потери несут обе стороны.
- Бронетехника ВСУ пошла на прорыв позиций армии ДНР в Новоазовском районе, — сообщили Лайфу на передовой.
По словам представителя ополчения, атака была подготовлена заранее. На линию соприкосновения, к дуге оборонительных позиций Саханка — Ленинское — Коминтерново — Киев, отправил танки более двух недель назад, как раз в преддверии инаугурации Трампа.
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