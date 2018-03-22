В МО начали сдавать Единый госэкзамен
В Подмосковье стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Мероприятие проходит на двух пунктах – в Балашихе и Мытищах. На местах за процессом следят шестеро общественных наблюдателей и еще пятеро – в режиме онлайн.
Выпускники сдают экзамены по географии и информатике. Результаты испытаний будут объявлены в первых числах апреля. В общей сложности досрочно ЕГЭ сдадут около двух тысяч школьников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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