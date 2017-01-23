В США начали расследование в отношении поисковика Yahoo

В США началась проверка деятельности поисковика Yahoo в связи с утечкой данных миллионов пользователей.

Расследование ведет федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она выясняет, насколько оперативно компания реагировала на хакерские атаки, приведшие к утечке информации, и какие меры предпринимала для предотвращения подобных инцидентов, сообщают «Народные новости» со ссылкой на американские СМИ.

Расследование пока находится в начальной стадии, специалисты не готовы огласить какие-либо предварительные результаты.

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