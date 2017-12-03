В начале новой недели Москву накроет снегопад
В понедельник в столице ожидается сильный снегопад, заявила специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее информации, на Москву движется циклон с Балканского полуострова.
Позднякова сказала «РИА Новости»: «Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе в понедельник».
Ранее синоптики сообщили, что с 1 по 5 декабря в столице ожидаются снег, дождь и гололед.
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