В начале новой недели Москву накроет снегопад

В понедельник в столице ожидается сильный снегопад, заявила специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее информации, на Москву движется циклон с Балканского полуострова.

Позднякова сказала «РИА Новости»: «Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе в понедельник».

Ранее синоптики сообщили, что с 1 по 5 декабря в столице ожидаются снег, дождь и гололед.