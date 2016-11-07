С начала операции по освобождению Мосула погибло 16 военнослужащих США

В первые две недели военной операции по освобождению от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) иракского Мосула потери США составили 16 человек убитыми и 27 ранеными.

- За первые две недели проведения наземной военной операции по взятию Мосула погибло 16 американских военнослужащих, еще 27 получили различные ранения. Большинство случаев гибели и ранения военнослужащих являются следствием подрыва на фугасах, артиллерийских и минометных обстрелов, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.

По словам собеседника агентства, в некоторых случаях американские солдаты гибли и получали ранения в результате слабой координации действий авиации и подразделений спецназа.

- Двое военнослужащих спецподразделений погибли в результате нанесения авиаударов по пригороду Мосула американскими самолетами B-52H, - отметил источник.

По мнению собеседника агентства, взятие Мосула рассматривается американскими демократами как козырная карта в предвыборной борьбе, поэтому политики не считаются с боевыми потерями.