С начала операции по освобождению Мосула погибло 16 военнослужащих США
В первые две недели военной операции по освобождению от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) иракского Мосула потери США составили 16 человек убитыми и 27 ранеными.
- За первые две недели проведения наземной военной операции по взятию Мосула погибло 16 американских военнослужащих, еще 27 получили различные ранения. Большинство случаев гибели и ранения военнослужащих являются следствием подрыва на фугасах, артиллерийских и минометных обстрелов, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.
По словам собеседника агентства, в некоторых случаях американские солдаты гибли и получали ранения в результате слабой координации действий авиации и подразделений спецназа.
- Двое военнослужащих спецподразделений погибли в результате нанесения авиаударов по пригороду Мосула американскими самолетами B-52H, - отметил источник.
По мнению собеседника агентства, взятие Мосула рассматривается американскими демократами как козырная карта в предвыборной борьбе, поэтому политики не считаются с боевыми потерями.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии