С начала года в РФ выявлено более 90 тысяч экономических преступлений

В России с начала года органами внутренних дел выявлено 93 тысячи экономических преступлений. Четверть из них совершены в крупном и особо крупном размере. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

В интервью телеканалу НТВ, он рассказал, что за последние пять лет выявляемость коррупционных преступление возросла на 21%. В то же время он отметил неэффективность кратных штрафов для коррупционеров. По его словам, их взыскиваемость «не соответствует тем чаяниям и ожиданиям, которые возлагались на эту меру принуждения».

Колокольцев также добавил, что проблема коррупции среди чиновников существует в любых субъектах. «Там, где есть соблазн нажиться за счет населения, за счет бюджета, этим соблазном не преминут воспользоваться», - пояснил министр.