С начала года россияне выиграли в лотерею 860 млн рублей

В первом полугодии россияне выиграли в лотерею 860 миллионов рублей, говорится в сообщении «Почты России».

Всего выигрышными оказались шесть миллионов билетов, проданных в отделениях «Почты России».

Самыми везучими оказались москвичи и жители Московской области, далее следуют жители Санкт-Петербурга.

Счастливыми обладателями билетов с суммой выигрыша более 2 миллионов рублей стали 68 человек, сообщает «Экономика сегодня».