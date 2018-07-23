С начала года россияне выиграли в лотерею 860 млн рублей
В первом полугодии россияне выиграли в лотерею 860 миллионов рублей, говорится в сообщении «Почты России».
Всего выигрышными оказались шесть миллионов билетов, проданных в отделениях «Почты России».
Самыми везучими оказались москвичи и жители Московской области, далее следуют жители Санкт-Петербурга.
Счастливыми обладателями билетов с суммой выигрыша более 2 миллионов рублей стали 68 человек, сообщает «Экономика сегодня».
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