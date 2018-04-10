С начала года в Подмосковье зарегистрировали 9 тысяч браков
С начала года в московской области было заключено почти 9 тысяч браков, сообщила зампред регионального правительства Ольга Забралова.
По ее словам, значительное число свадеб ожидается 15 апреля – на Красную горку пятнадцатого апреля. Всего в Подмосковье функционирует более сотни ЗАГСов.
В прошлом году в Подмосковье зарегистрировали более 58 тысяч браков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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