СКР начал расследование столкновения на Курском вокзале

Следственные органы столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по акту столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве.

На сайте ведомства уточняется, что дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел несколько часов назад. Столкнулись поезд дальнего следования «Стриж» и пригородная электричка». Скорость поездов была минимальной, пострадали, по разным данным, от двух до трех человек. Предполагается, что причиной происшествия стала неисправность стрелочного механизма.