СКР начал проверку в связи с обрушением крыши в барнаульском «Ашане»

Следственное управление СКР по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту обрушения крыши в магазине «Ашан» в Барнауле.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. Потолочные конструкции рухнули, не выдержав тяжести нападавшего на крышу снега, передает РИА ФедералПресс.

Никто из покупателей не пострадал. Все посетители магазина были эвакуированы.

В ходе проверки будут установлены причины обрушение и дана правовая оценка действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности в ходе строительных работ. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.