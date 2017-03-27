СКР начал проверку в «Матросской тишине» после смерти арестанта

СКР начал доследственную проверку в СИЗО «Матросская тишина» по факту смерти одного из арестантов.

Официальный представитель ведомства Юлия Иванова рассказала РИА «Новости», что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в СИЗО был обнаружен мертвым арестант, проходивший по делу о незаконном обороте наркотиков. Предполагается, что он совершил самоубийство, поскольку признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.