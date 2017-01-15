СКР начал проверку по факту ДТП под Саратовом

Следственные органы СКР по Саратовской области начали проверку по гибели семи человек в ДТП, произошедшем на трассе Нижний Новгород-Саратов.

На место происшествия прибыли наиболее опытные следователи во главе с заместителем руководителя территориального подразделения ведомства. Они проводят работу по установлению причин и обстоятельств ДТП, а также установлению личностей жертв автокатастрофы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что под Саратовом столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и минивэн. Водитель и шестеро пассажиров минивэна погибли. Предполагается, что ДТП произошло по вине водителя грузовика.