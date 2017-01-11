СКР начал проверку по факту взрыва в Саратове
Следственный отдел СКР по Саратовской области начал доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме.
На место происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты во главе с руководителем отдела криминалистики и заместителем регионального следственного управления СКР, сообщается на сайте ведомства. В ходе проверочных мероприятий они установят причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверку будет принято процессуальное решение.
Взрыв в Саратове произошел днем 11 января. Согласно последним данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших госпитализированы. Предполагается, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.
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