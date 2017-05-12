ОНФ начал инспекцию дворов в Подмосковье

Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области начало проверку состояния дворов в регионе.

Активисты организации посетили около сотни дворовых территорий в Истре, Щелкове, Химках и других городах. Они поговорили с местными жителями, а также проконсультировали их относительно общения с муниципалитетами.

«Во всех проверенных дворах примерно одинаковые проблемы, выраженные более или менее ярко. Это разрушенные придомовые дороги, неукомплектованность лавками и мусорками, нет освещения или неорганизованная парковочная зона и машины на газоне», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» представителя ОНФ Дмитрия Дупака.

Результаты проверок поступят в министерство ЖКХ области и главам муниципалитетов, добавляет издание.