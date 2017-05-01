СКР начал доследственную проверку по происшествию с самолетом «Аэрофлота»

Московское межрегиональное следственным управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по факту получения травм пассажирами лайнера «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва-Бангкок.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 02:50 мск, примерно за 40 минут до посадки. Самолет попал в зону турбулентности, что привело к травмированию пассажиров.

«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - сообщается на сайте СКР. В частности, у авиакомпании истребована необходимая информация. Кроме того, следствие планирует опросить членов экипажа самолета и пассажиров после их возвращения в Москву.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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