В РФ начал действовать запрет на продажу спиртосодержащих пищевых добавок
На территории России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции — добавок и ароматизаторов. Он будет действовать в течение 90 дней.
На тот же срок продлено действие запрета на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции.
Данные меры приняты в связи со случаями массовых отравлений граждан спиртосодержащей продукцией, в том числе и со смертельными исходами, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой.
Следующая новость При взрыве на бывшем московском заводе погибли два человека
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии