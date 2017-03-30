В РФ начал действовать запрет на продажу спиртосодержащих пищевых добавок

На территории России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции — добавок и ароматизаторов. Он будет действовать в течение 90 дней.

На тот же срок продлено действие запрета на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции.

Данные меры приняты в связи со случаями массовых отравлений граждан спиртосодержащей продукцией, в том числе и со смертельными исходами, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой.