Наблюдение за птицами положительно влияет на психику
Наблюдения за птицами позитивно влияют на психологическое состояние человека, заявили американские психологии. В частности, это занятие помогает предотвратить депрессию.
Ученые провели эксперимент с участием 270 добровольцев, представлявших различные этнические группы, разного возрасти и уровня доходов. При этом учитывалась среда обитания людей — территория, где они проживали. Особенное внимание уделялось наличию растительности и обитанию птиц, - сообщает «Экономика сегодня».
Как выяснилось, те люди, которые имеют возможность наблюдать птиц из своих окон, менее всего склонны к психологическим расстройствам. При этом совсем не важно, какого вида птицы находятся в зоне проживания наблюдающего за ними человека.
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