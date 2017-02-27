Наблюдение за птицами положительно влияет на психику

Наблюдения за птицами позитивно влияют на психологическое состояние человека, заявили американские психологии. В частности, это занятие помогает предотвратить депрессию.

Ученые провели эксперимент с участием 270 добровольцев, представлявших различные этнические группы, разного возрасти и уровня доходов. При этом учитывалась среда обитания людей — территория, где они проживали. Особенное внимание уделялось наличию растительности и обитанию птиц, - сообщает «Экономика сегодня».

Как выяснилось, те люди, которые имеют возможность наблюдать птиц из своих окон, менее всего склонны к психологическим расстройствам. При этом совсем не важно, какого вида птицы находятся в зоне проживания наблюдающего за ними человека.