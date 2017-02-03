Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков, а также реактивных систем залпового огня на востоке Украины.
По словам главы спецмиссии на Украине, количество вооружения возросло около Авдеевки и Ясиноватой.
Наблюдатели мониторинговой миссии также признали, что столкновения в Донбассе ужесточились, а различные нарушения мирного режима становятся все более и более частыми.
Бои в районе Авдеевки, расположенной вблизи Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщают «Народные новости».
Следующая новость Стали известны сроки введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии