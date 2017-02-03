Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков, а также реактивных систем залпового огня на востоке Украины.

По словам главы спецмиссии на Украине, количество вооружения возросло около Авдеевки и Ясиноватой.

Наблюдатели мониторинговой миссии также признали, что столкновения в Донбассе ужесточились, а различные нарушения мирного режима становятся все более и более частыми.

Бои в районе Авдеевки, расположенной вблизи Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщают «Народные новости».