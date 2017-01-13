Наблюдатели ОБСЕ не прибыли в попавшие под обстрел ВСУ Дебальцево и Первомайск

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не прибыли в подвергшиеся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины Дебальцево и Первомайск, чтобы зафиксировать последствия атаки населенных пунктов.

Фиксацию разрушений, вызванных обстрелом, осуществлял Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, представители которого произвели привязку к местности обнаруженных осколков боеприпасов, а также записали свидетельства пострадавших местных жителей.

- Обстрелам подверглись объекты инфраструктуры и мирные дома. Кроме как геноцидом собственного народа это назвать нельзя, поскольку здесь военных нет, здесь живут мирные граждане, - цитирует ЛуганскИнформЦентр официального представителя Народной милиции майора Андрея Марочко.

- Прилетел на нашу улицу снаряд. Взрыв был очень мощный, сразу в доме вылетели все стекла одновременно. Мы были с мамой в доме и чудом спаслись. Окна выбило еще в трех домах от нас, - рассказала жительница дома по улице Жуковского в Первомайске Елена Шпота. - Прилетело со стороны юго-запада, с направления Троицкого, которое под контролем Украины пока.

По ее словам, в результате обстрела пострадал не только дом, но еще и гараж, и автомобиль.

Ранее участники Контактной группы по мирной урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря 2016 года заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе.