Наблюдателей ОБСЕ пригласят на выборы президента России

Наблюдателей ОБСЕ пригласят на президентские выборы в России, как только будет назначена официальная дата голосования.

Об этом «Интерфаксу» рассказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Дипломат заявил: «Что касается выборов президента РФ в марте 2018 года, то Россия в полной мере выполнит обязательства по приглашению наблюдателей ОБСЕ и обеспечению их работы».

Келин добавил, что наблюдатели смогут посетить все регионы, в том числе Крым и Севастополь.

Очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года.