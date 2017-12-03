Наблюдателей ОБСЕ пригласят на выборы президента России
Наблюдателей ОБСЕ пригласят на президентские выборы в России, как только будет назначена официальная дата голосования.
Об этом «Интерфаксу» рассказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Дипломат заявил: «Что касается выборов президента РФ в марте 2018 года, то Россия в полной мере выполнит обязательства по приглашению наблюдателей ОБСЕ и обеспечению их работы».
Келин добавил, что наблюдатели смогут посетить все регионы, в том числе Крым и Севастополь.
Очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года.
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