Набиуллина уверена в устойчивости российской экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что даже если цены на нефть упадут до 25 долларов за баррель, катастрофы для российской экономики не произойдет.

– Наши расчеты показывают, что если даже будет сценарий с низкой ценой на нефть, понятно, что это негативным образом скажется на темпах экономического роста, но никакой катастрофы не будет, – сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что российская экономика «во многом приспособились к этим ценам на нефть», сообщает РБК.

Глава ЦБ РФ отметила, что нестабильность в мировой экономике продолжает существовать, однако Россия к этому готова. Ранее Набиуллина также высказалась против повышения бюджетного дефицита и увеличения налогов.

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