Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозирует снижение инфляции ниже 6 процентов до конца 2016 года.

По ее словам, рост потребительских цен замедлился до 6 процентов и, по оценкам экспертов, еще несколько снизится до конца года. Набиуллина отметила, что ЦБ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4 процента к концу 2017 года.

При этом она выразила сожаление отсутствием резких изменений в структуре экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».