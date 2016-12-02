Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в РФ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозирует снижение инфляции ниже 6 процентов до конца 2016 года.
По ее словам, рост потребительских цен замедлился до 6 процентов и, по оценкам экспертов, еще несколько снизится до конца года. Набиуллина отметила, что ЦБ рассчитывает достичь цели по инфляции в 4 процента к концу 2017 года.
При этом она выразила сожаление отсутствием резких изменений в структуре экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».
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