Набиуллина прогнозирует инфляцию на уровне 5,4-5,8 процента по итогам года

Выступая на пресс-конференции в Москве, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ожидает по итогам года инфляцию на уровне от 5,4 до 5,8 процента.

- По нашим оценкам на 12 декабря, годовые темпы роста потребительских цен снизились до 5,6 процента. Накопленная с начала года инфляция по итогам ноября составила 5 процентов – это исторический минимум за всю историю наблюдений. На конец года мы ожидаем инфляцию 5,4-5,8 процента, - цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы Регулятора, в целом экономическая ситуация в стране соответствует прогнозам и ожиданиям.

- Развитие экономической ситуации в целом отвечает нашим ожиданиям. Инфляция замедляется в соответствии с прогнозом, экономика начала входить в фазу восстановления, инфляционные риски, связанные с бюджетной политикой, снизились, - сказала Набиуллина, подчеркнув, что инфляционные ожидания снижаются, но еще не соответствуют уровню достижения цели по инфляции.

Набиулина отметила также, что накопленная инфляция в РФ в ноябре достигла исторического минимума и составила 5 процентов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость В укрытиях боевиков в Алеппо обнаружены склады с иностранными продуктами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО