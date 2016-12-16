Набиуллина прогнозирует инфляцию на уровне 5,4-5,8 процента по итогам года

Выступая на пресс-конференции в Москве, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ожидает по итогам года инфляцию на уровне от 5,4 до 5,8 процента.

- По нашим оценкам на 12 декабря, годовые темпы роста потребительских цен снизились до 5,6 процента. Накопленная с начала года инфляция по итогам ноября составила 5 процентов – это исторический минимум за всю историю наблюдений. На конец года мы ожидаем инфляцию 5,4-5,8 процента, - цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы Регулятора, в целом экономическая ситуация в стране соответствует прогнозам и ожиданиям.

- Развитие экономической ситуации в целом отвечает нашим ожиданиям. Инфляция замедляется в соответствии с прогнозом, экономика начала входить в фазу восстановления, инфляционные риски, связанные с бюджетной политикой, снизились, - сказала Набиуллина, подчеркнув, что инфляционные ожидания снижаются, но еще не соответствуют уровню достижения цели по инфляции.

Набиулина отметила также, что накопленная инфляция в РФ в ноябре достигла исторического минимума и составила 5 процентов.