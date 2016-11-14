Набиуллина предрекла российской экономике еще три тяжелых года
Выступая на объединенном заседании комитетов Государственной думы РФ, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике предстоят три нелегких года из-за внешних и внутренних факторов.
- К настоящему времени наметились признаки восстановления экономики, и в следующем году Банк России ожидает небольшой прирост ВВП, но мы видим, что процессы в разных отраслях и разных регионах очень неустойчивы, - цитирует Набиуллину «Комсомольская правда» со ссылкой на ТАСС.
По мнению председателя правления Центробанка РФ, если в ближайшее время не произойдет никаких структурных изменений, то прирост ВВП в 2017 году окажется ниже прогнозируемых двух процентов.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России, отметив, что в 2017 году будет наблюдаться положительная динамика и рост ВВП на 1,5 процента, а в 2018 году – на 1,7 процента.
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