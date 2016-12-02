Набиуллина назвала хорошим катализатором экономики долгосрочный рост цен на нефть

Российская экономика в значительной мере ускорит свое восстановление при долгосрочном росте цен на нефть. Такое заявление сделала глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.

- Рост цен на нефть, если он будет долгосрочным, конечно приведет к тому, что экономика РФ начнет чуть быстрее восстанавливаться. Потому что поддержит экспорт российской экономики, но в долгосрочном плане все-таки основные проблемы, и я в этом уверена, - это внутренние проблемы, структурные проблемы. Нам нужна диверсификация экономики, - цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава ЦБ РФ уверена, что соглашение ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти приведет к стабилизации цен на мировом рынке и соответственно положительно скажется на российской экономике.

- Это, конечно, может оказать влияние на то, что дисбаланс на рынке нефти между спросом и предложением будет закрываться быстрее. Это может оказать влияние на повышение цен на нефть. Мы это видим уже и сейчас. Для российской экономики это означает более быстрое восстановление, - подчеркнула Набиуллина.