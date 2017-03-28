Набиулина объявила о завершении кризиса и начале экономического подъема России

Выступая на съезде Ассоциации российских банков, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономический кризис в стране полностью завершился, и в России начинается период подъема.

- Сейчас можно говорить о начале нового экономического цикла. Спад в экономике закончился, ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработанные платы начали расти, есть признаки оживления спроса,— цитирует Набиуллину РИА «Новости».

По словам главы Регулятора, банковская система выдержала обрушившиеся на нее удары и восстанавливается после шоков 2014 и 2015 годов.

- В целом же, по нашим оценкам, в банковской системе нет системных рисков, есть запас прочности и есть потенциал для наращивания кредитования, — отметила Набиуллина.

По ее словам, запас капитала для наращивания кредитования превышает 1,8 триллиона рублей, а показатель достаточности совокупного капитала находится на комфортном уровне чуть более 13 процентов, при минимальном значении 8 процентов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил о своем намерении предложить кандидатуру Набиуллиной для продления срока ее полномочий на посту главы Центробанка.