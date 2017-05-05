В Набережных Челнах провалились под землю два грузовика
В Набережных Челнах произошел курьезный случай на стоянке грузового транспорта.
Два «КамАЗа», стоявшие на недавно заасфальтированном участке, рухнули во внезапно образовавшийся провал. Пострадавших в результате происшествия нет, передает «ТВ Центр».
Грузовики уже извлечены из-под земли, серьезных повреждений они не получили.
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