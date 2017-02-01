На набережной Смоленки в Петербурге появятся живые картины из мха
Набережную реки Смоленки, расположенную в Санкт-Петербурге, украсят живыми картинами из искусственного мха.
Как уточняется в сообщении, с такой инициативой выступили сами жители Петербурга.
По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, инициатива горожан будет реализовываться в рамках городской программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».
В Центральном районе Петербурга лучшей инициативой стал проект создания велодорожки на набережной реки Фонтанки. Каждый район для реализации проектов получит по 10 миллионов рублей, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии