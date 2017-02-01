На набережной Смоленки в Петербурге появятся живые картины из мха

Набережную реки Смоленки, расположенную в Санкт-Петербурге, украсят живыми картинами из искусственного мха.

Как уточняется в сообщении, с такой инициативой выступили сами жители Петербурга.

По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, инициатива горожан будет реализовываться в рамках городской программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».

В Центральном районе Петербурга лучшей инициативой стал проект создания велодорожки на набережной реки Фонтанки. Каждый район для реализации проектов получит по 10 миллионов рублей, сообщает «Санкт-Петербург.ру».