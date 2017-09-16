В Мюнхене открылся фестиваль пива «Октоберфест»

В Мюнхене 16 сентября открылся 184-й фестиваль пива «Октоберфест».

Как пишет «Газета.ru», мероприятие стартовало с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургмистром города Дитером Райтером. Он пробил дно бочки двумя ударами.

Первую литровую кружку пива вручили премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу. Цена такой кружки для гостей праздника составит 10,95 евро, что на 25% выше, чем в 2016 году.

«Октоберфест» в Мюнхене завершится 3 октября. Организаторы надеются, что за это время фестиваль посетят до шести миллионов человек. Из-за повышенного уровня террористической опасности власти усилили меры безопасности.