В Мытищах загорелась электричка
В Мытищах загорелся пригородный поезд, следовавший в Ярославском направлении МЖД.
Об этом телеканалу «360» рассказали очевидцы ЧП.
«Был очень сильный запах гари, потом был виден огонь и сильный дым где-то из третьего вагона», - сообщил собеседник.
Один из пассажиров рассказал, что на станции «Мытищи» всех людей попросили покинуть электричку.
Официальной информации о происшествии не поступало.
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