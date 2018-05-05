В Мытищах загорелась электричка

В Мытищах загорелся пригородный поезд, следовавший в Ярославском направлении МЖД.

Об этом телеканалу «360» рассказали очевидцы ЧП.

«Был очень сильный запах гари, потом был виден огонь и сильный дым где-то из третьего вагона», - сообщил собеседник.

Один из пассажиров рассказал, что на станции «Мытищи» всех людей попросили покинуть электричку.

Официальной информации о происшествии не поступало.

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