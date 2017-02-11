В Мытищах задержан водитель, сбивший сотрудника Росгвардии

В Мытищах водитель в состоянии наркотического опьянения попытался задавить сотрудника Росгвардии, после того, как тот попросил показать документы.

Накануне сотрудники УВО Росгвардии по Московской области проверили подозрительную машину у дома 23 по Коллективной улице. В ней находились двое мужчин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии РФ по Центральному округу, «в момент проверки водитель поднял окно двери, прижал руку сотруднику Росгвардии и резко поехал. Росгвардеец разбил стекло, после чего сделал предупредительный выстрел и открыл огонь по колесам, однако автомобиль скрылся».

Позже в ходе операции «Перехват» водителя задержали, оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения, к тому же был лишен водительских прав. Местонахождение второго мужчины неизвестно.

В январе 2017 года сотрудник Росгвардии пострадал в ходе патрулирования улиц в подмосковном поселке Битца. На него напал злоумышленник с разбитой бутылкой, - сообщают РИА Новости.