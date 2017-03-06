В Мытищах разыскивается сбежавший ручной енот Тишка

Ручной енот полоскун сбежал из дома в подмосковном городе Мытищи. Хозяева животного организовали его поиски еще 24 февраля, однако результата пока нет.

По словам владелицы енота Ирины, животное уже сбегало из дома, разодрав ночью сварную сетку вольера. Год назад его нашли на другом конце города - сидел на дереве.

Она также уточнила, что Тишка убежал еще 24 февраля, так как сейчас у енотов начинается гон, а Тишка молодой самец, в апреле ему будет три года.

Хозяйка предполагает, что енот уже может быть на другом конце Москвы. Это животное, у которого любопытство пересиливает вообще все. В тот раз он не испугался, перешел железную дорогу.

Тишка не приспособлен к жизни без людей. Енот рос вместе с собаками, не боится их, и городские псы могут задрать бедолагу. Кроме того, он совершенно не понимает, что такое машины и чем они опасны.

Нашедших Тишку Ирина очень просит позвонить по телефону: +7 (926) 557 -06 -80, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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