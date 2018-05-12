В Мытищах неизвестный открыл на улице стрельбу из пневмата

В Мытищах задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия на улице, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Летная около 10:00. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, передает телеканал «360».

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В июне 2017 года пьяный мужчина расстрелял футболистов в Челябинске. Следствие установило, что он напал на спортсменов, которые прогнали детей с футбольной площадки.