В Мытищах неизвестный открыл на улице стрельбу из пневмата

В Мытищах задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия на улице, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Летная около 10:00. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, передает телеканал «360».

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В июне 2017 года пьяный мужчина расстрелял футболистов в Челябинске. Следствие установило, что он напал на спортсменов, которые прогнали детей с футбольной площадки.

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