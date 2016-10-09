В Мытищах мужчина убил ножом администратора рынка и напал на посетителей

В подмосковных Мытищах мужчина зарезал администратора и напал на посетителей. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Мужчина пришел на овощной рынок и стал странно вести себя. Администратор рынка попытался успокоить неадекватного посетителя и сделал ему замечание. После этого подозреваемый набросился на него с ножом и нанес смертельное ранение в грудь.

Пытаясь скрыться с места преступления, подозреваемый ранил ножом еще двоих человек, сообщает РИА Новости.