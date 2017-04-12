Мысли о снеге помогают успокоиться

Ученые из Израиля установили, что мысли о снеге помогают человеку успокоиться и усиливают мыслительные процессы.

Психологи заявляют, что серьезные решения стоит принимать, подумав о снежных пейзажах или посмотрев на картины с ними. Специалисты полагают, что температура определенным типом взаимодействует с когнитивным контролем – способностью не поддаваться импульсивным желаниям, - сообщает «Росбалт».

Данную теорию специалистов подтверждают результаты экспериментов. В частности, студенты, которые смотрели на зимние пейзажи, лучше справлялись с заданиями на когнитивный контроль.