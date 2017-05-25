Мыши похитили 2 тонны грецких орехов со склада таможни на Украине

Мыши похитили почти две тонны грецких орехов, хранившихся на складе таможни в украинском городе Сумы.

Как уточняется в материале, товар не имел накладных, поэтому подлежал уничтожению, однако позже комиссия при управлении юстиции постановила, что орехи можно распределить по многодетным семьям, детским домам и школам.

Когда чиновники прибыли на скдлад, выяснилось, что конфискованные орехи бесследно исчезли.

Отмечается, что общая сумма грецких орехов составила 176 тысяч гривен (380 тысяч рублей).

По словам сотрудников таможни, которые отвечали за сохранность конфиската, орехи со склада пропали, так как их похитили мыши.

«Распределять нечего, все орехи съели мыши», — цитирует Life слова сотрудника ведомства.