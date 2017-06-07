На юге Мьянмы пропал самолет с ротой военных
Военный самолет Мьянмы пропал с радаров после взлета из города Мьей на юге страны.
Связь была потеряна внезапно около 13:35 (10:35 мск).
На борту воздушного судна находилось, по последним данным, 116 военных.
Самолет направлялся в сторону крупнейшего города Мьянмы - Янгона.
Власти страны начали спасательную операцию, сообщает РБК.
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