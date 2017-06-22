Суд мягко наказал убившего мать гимназиста

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 15-летнего ученика элитной гимназии, который в конце прошлого года убил собственную мать.

Единственным наказанием для подростка станет запрет выходить из дома в период с 21:00 до 07:00 часов. Он будет действовать на протяжении двух с половиной лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает URA.RU.

По одной из версий, подросток убил мать за то, что она не разрешила ему играть к компьютерные игры. По другой – женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, сама напала на сына с ножом, а он только защищался. После убийства подросток был помещен под домашний арест. Вскоре он сбежал и угнал принадлежавший матери автомобиль, но был пойман.