Музыканта Светлану Сурганову развернули на границе Украины
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в пункте «Жуляны» не пропустили российскую певицу Светлану Сурганову на территорию страны.
Отмечается, что Светлана Сурганова прилетела авиарейсом из Минска в столичный аэропорт Киев в личных целях, без разрешения Киева. Певица была уличена в 2016 году в приезде на полуостров Крым без разрешения украинских властей.
Пограничники приняли решение о недопуске певицы на Украину и запретили ей въезд сроком на три года, передает ТАСС.
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