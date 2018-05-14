Музыканта Светлану Сурганову развернули на границе Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в пункте «Жуляны» не пропустили российскую певицу Светлану Сурганову на территорию страны.

Отмечается, что Светлана Сурганова прилетела авиарейсом из Минска в столичный аэропорт Киев в личных целях, без разрешения Киева. Певица была уличена в 2016 году в приезде на полуостров Крым без разрешения украинских властей.

Пограничники приняли решение о недопуске певицы на Украину и запретили ей въезд сроком на три года, передает ТАСС.