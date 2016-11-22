Музыканта группы «Чиж» Сергея Чигракова выписали из больницы
Как сообщили в эфире радиостанции «Радио Балтика» в Санкт-Петербурге, лидера известного коллектива «Чиж & Co» выписали из больницы.
- Сейчас Сергей должен ехать домой. Он готов к концертам. Чувствует себя хорошо, – цитирует слова директора коллектива Андрея Асанова «Газета.ru».
Асанов добавил, что во время пребывания Сергея Чигаркова на лечении в больнице, коллектив выступил с четырьмя концертами, которые состоялись в Челябинске, Тюмени, Кирове и Ижевске.
Все другие выступления коллектива, запланированные в рамках гастролей, состоятся уже с участием Чигаркова.
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