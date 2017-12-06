Музыкант Ник Кейв даст в России сразу два концерта
Австралийский рок-музыкант Ник Кейв приедет в Россию с концертами летом 2018 года, выступив в Москве и Санкт-Петербурге.
Отмечается, что группа «Nick Cave & The Bad Seeds» выступит 25 июля на площадке «А2» в Санкт-Петербурге и 27 июля в столичном клубе «Stadium».
Предыдущие гастроли в России проходили в 2015 году.
Группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, а также представит свой последний альбом «Skeleton Tree», передает ТАСС.
Ник Кейв основал группу «Nick Cave & The Bad Seeds» в 1983 году в Мельбурне. На счету команды 16 студийных альбомов.
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