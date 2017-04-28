Музыка «В контакте» и «Одноклассниках» станет платной

Популярные в России социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с 28 апреля вводят платную подписку на музыку.

Как уточняет газета «Ведомости», ежемесячная абонентская плата составит 149 рублей. Бесплатное прослушивание возможно только за рекламу.

По словам представителя владельца соцсетей Mail.ru Group, подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Кроме того, в мобильных приложениях «В контакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне.

По словам источника газеты, решение о введении абонентской платы было принято в связи с желанием правообладателей. Кроме того, возможность прослушивания музыки офлайн — это особенная функция, она должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети.

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