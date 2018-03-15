Музей-усадьба «Мураново» приглашает в счастье

В усадьбе «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, расположенной в Пушкинском районе Московской области, открылась выставка керамических работ «Приглашение в счастье», сообщили в пресс-службе областного Микультуры.

Автором выставки является Ирина Калитаева – внучатая племянница Федора Тютчева. Она приняла решение передать свои работы в фонды музея.

«Ирина Калитаева предлагает ясные, классические формы: идеальные овалы, чистые круги блюд, традиционные, известные со времен Древней Греции прекрасные по очертаниям вазы, подсвечники, настенные декоративные пласты, панно из керамических плиток», - рассказал искусствовед Анатолий Заславский.

По его словам, работы Калитаевой вызывают надежду на возрождающееся цветение.

Мураново — литературно-мемориальный музей, созданный потомками Тютчева на базе родовой усадьбы в деревне Мураново Пушкинского района Московской области, близ платформы Ашукинская Ярославской железной дороги, сообщает интернет-здание «Подмосковье сегодня».