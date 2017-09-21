Музей-панораму «Бородинская битва» закроют для посетителей
Музей-панорама «Бородинская битва», расположенный на западе Москвы, в декабре закроют для посетителей.
Основной ремонт коснется подвальных помещений и этажа, где находится гардероб и входные лестницы.
Во время ремонтных работ из залов музея будут изъяты все экспонаты, которые будут отправлены на хранение.
В декабре все желающие смогут посетить только экспозицию «Кутузовская изба», которая расположена рядом, а основное помещение будет открыто для посетителей следующим летом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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