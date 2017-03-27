Из музея в Берлине похитили золотую монету весом в 100 кг и номиналом в 1 млн долларов

Неизвестные злоумышленники в ночь с воскресенья на понедельник проникли в берлинский музей Боде и похитили уникальную золотую монету номиналом в один миллион долларов и весом в 100 кг.

Экспонат имел примерно 53 сантиметра в диаметре толщиной в 3 сантиметра, он был изготовлен в 2007 году в Канаде в честь британской королевы Елизаветы II, - сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, рыночная стоимость монеты составляет примерно 4 миллиона евро, однако непонятно, как грабители собираются сбыть такую примечательную вещь.