Музей «Новый Иерусалим» пополнен новыми экспонатами
Музейный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре пополнится новыми экспонатами, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, музей «Новый Иерусалим» пополнен коллекцией картин русских живописцев и букинистических раритетов, которые ранее принадлежали осужденному экс-замминистра финансов Подмосковья Валерию Носову.
«Теперь в нашем подмосковном музее можно увидеть восемьдесят шесть новых предметов!» - написал губернатор на своей странице в социальной сети Twitter.
Все желающие смогут увидеть полотна Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Льва Лагорио, Филиппа Малявина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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