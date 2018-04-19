Музей «Новый Иерусалим» пополнен новыми экспонатами

Музейный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре пополнится новыми экспонатами, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, музей «Новый Иерусалим» пополнен коллекцией картин русских живописцев и букинистических раритетов, которые ранее принадлежали осужденному экс-замминистра финансов Подмосковья Валерию Носову.

«Теперь в нашем подмосковном музее можно увидеть восемьдесят шесть новых предметов!» - написал губернатор на своей странице в социальной сети Twitter.

Все желающие смогут увидеть полотна Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Льва Лагорио, Филиппа Малявина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».