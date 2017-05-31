Музей «Исаакиевский собор» возглавила писательница

Исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге стала 44-летняя писательница Ирада Вовненко.

В последние годы она занимала в «Исаакиевском соборе» пост заместителя директора музея по связям с общественностью, отмечает РБК.

С 2003 года Ирада Вовненко работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село».

Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты.

В 2004 году основала благотворительный фонд «Ренессанс».

В 2006 году написала первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю».

С 2009 года принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора: в частности, руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».