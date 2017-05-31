Музей «Исаакиевский собор» возглавила писательница
Исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге стала 44-летняя писательница Ирада Вовненко.
В последние годы она занимала в «Исаакиевском соборе» пост заместителя директора музея по связям с общественностью, отмечает РБК.
С 2003 года Ирада Вовненко работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село».
Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты.
В 2004 году основала благотворительный фонд «Ренессанс».
В 2006 году написала первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю».
С 2009 года принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора: в частности, руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».
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