Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном передадут РПЦ

Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, где расположен известный Музей хрусталя, может быть передан РПЦ, сообщил генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев.

По его словам, заявка на передачу здания была подана церковью в 2013 году, а максимальный срок ожидания ответа от Росимущества составляет шесть лет, то есть один из первых объектов, который может выйти из состава музея - это Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном.

Конышев также рассказал, что на сегодняшний день из 73 зданий музея, 30 являются религиозными объектами, а 17 строений уже переданы церкви.

Ранее стало известно о том, что в 2017 году церковь подала заявку на передачу символа города - Золотых ворот во Владимире, а также Спасо-Преображенского собора и Знаменской церкви в Суздале, что вызвало бурю негодования среди общественности.

Георгиевский обор был построен в 1892-1903 годах по проекту профессора Академии художеств Леонтия Бенуа, сообщает ТАСС.

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Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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